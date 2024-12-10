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До програми "Зимова єПідтримка" долучилися банки-партнери: як подати заявку

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 13:47
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До програми "Зимова єПідтримка" долучилися банки-партнери: як подати заявку Фото: Подання заявки через банки-партнери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

Відсьогодні, 10 грудня, до програми "Зимова єПідтримка" долучилися банки-партнери. Такий варіант подання заявки орієнтований на людей старшого віку, які не користуються "Дією". А також на опікунів неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Понад 6 мільйонів українців подали заявки через "Дію" за програмою "Зимова єПідтримка", яка стартувала 1 грудня 2024 року. Наразі подати заявки на отримання 1000 гривень можна через застосунок "Дія", "Укрпошту" та банки-партнери.

Як подати заявку через банки-партнери

З 10 грудня українці, які не можуть скористатися "Дією" можуть подати заявку через банки-партнери. Зокрема, через ПриватБанк, Monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ та Абанк. А також Банк Глобус, Ukrsibbank, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім та Радабанк.

Для того, щоб подати заявку через банк необхідно мати при собі:

  • паспорт громадянина України;
  • РНОКПП або паспорт із відповідною відміткою (для громадян без коду через релігійні переконання);
  • свідоцтво про народження (для дітей);
  • документ, що підтверджує опіку чи представництво.

Після успішної перевірки банк відкриє спеціальний рахунок і оформить картку "Національний кешбек". Протягом 10 днів після подання заявки, 1000 гривень буде зарахована. Кошти можна буде використати до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що у межах програми "Зимова єПідтримка" заявки подали вже майже 5 мільйонів українців. 4 грудня до програми долучилася й "Укрпошта". Зокрема, через "Укрпошту", отримати допомогу зможуть пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи.

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