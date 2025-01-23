Нарахували незаконних виплат на мільйони: 13 посадовців ЗСУ отримали підозри

Так, в Одеській області тимчасовий виконувач обов'язки помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам, які самовільно залишили частину, понад 545 тисяч гривень. Заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 тисяч гривень.

У Черкаській області командир військової частини підписав наказ про виплату винагороди 91 військовослужбовцю, які не брали участь у бойових діях. Сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5 млн 945 тисяч гривень.

Подібна ситуація була зафіксована і в Чернігівській області. Начальник штабу військової частини преміював додатково службовців на 412 500 гривень.

Командир та начальник підрозділу взводу у Тернопільській області нарахували та виплатили понад мільйон гривень службовцям, які згідно з наказами перебували у районі ведення бойових дій, а фактично знаходилися за місцем проживання.

У Дніпропетровській області ще одну підозру отримав колишній обласний воєнком, який незаконного нарахував понад мільйон гривень особам, які фактично військову службу не проходили.

Командир бригади у Хмельницькій області виплатив п'ятьом бійцям по 30 тисяч гривень за нібито участь у бойових діях, поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, вони займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для будівельних робіт, використовуючи спеціальну військову техніку. Сума збитків - понад мільйон гривень.

На Закарпатті викрили працівницю військової частини. Жінка заявила, що нібито перебуває на службі на певній дільниці та отримала понад 250 тисяч гривень.

У Львівській області командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 тисяч гривень, а в Рівненській області командир роти нарахував військовій 740 тисяч гривень.

У Нацполіції наголосили, що усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані:

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість);

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);

ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів наразі вирішується.

Фото: поліція оголосила підозри 13 посадовцям ЗСУ (npu.gov.ua)