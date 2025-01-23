Начислили незаконных выплат на миллионы: 13 чиновников ВСУ получили подозрения

Правоохранители разоблачили 13 чиновников ВСУ в девяти областях Украины. Их подозревают в начислении незаконных выплат военнослужащим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Так, в Одесской области временно исполняющий обязанности помощника командира воинской части по финансово-экономической работе безосновательно начислила четырем лицам, самовольно покинувшим часть, более 545 тысяч гривен. Заместитель начальника штаба другой воинской части по поддельным документам получил безосновательно 670 тысяч гривен.
В Черкасской области командир воинской части подписал приказ о выплате вознаграждения 91 военнослужащему, которые не участвовали в боевых действиях. Сумма незаконно начисленных средств достигла 5 млн 945 тысяч гривен.
Подобная ситуация была зафиксирована и в Черниговской области. Начальник штаба воинской части премировал дополнительно служащих на 412 500 гривен.
Командир и начальник подразделения взвода в Тернопольской области начислили и выплатили более миллиона гривен служащим, которые согласно приказам находились в районе ведения боевых действий, а фактически находились по месту жительства.
В Днепропетровской области еще одно подозрение получил бывший областной военком, который незаконного насчитал более миллиона гривен лицам, которые фактически военную службу не проходили.
Командир бригады в Хмельницкой области выплатил пяти бойцам по 30 тысяч гривен за якобы участие в боевых действиях, пока они ремонтировали его дом и его родственников. Кроме того, они занимались незаконной добычей известняка и строительного камня для строительных работ, используя специальную военную технику. Сумма ущерба - более миллиона гривен.
На Закарпатье разоблачили работницу воинской части. Женщина заявила, что якобы находится на службе на определенном участке и получила более 250 тысяч гривен.
Во Львовской области командир батальона безосновательно выплатил почти 370 тысяч гривен, а в Ровенской области командир роты насчитал военной 740 тысяч гривен.
В Нацполиции отметили, что всем фигурантам следователи сообщили подозрения. В зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия квалифицированы:
В полиции добавили, что вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения пока решается.
Фото: полиция объявила подозрения 13 чиновникам ВСУ (npu.gov.ua)
Напомним, недавно правоохранители разоблачили двух чиновников ВСУ и бывшего директора частной компании. Они заключили договоры на закупку запчастей к бронетехнике и нанесли ущерб государству на 83 млн гривен.
Также РБК-Украина сообщало, что ГБР разоблачило бывшего комбрига ТРО, который незаконного начислял своей жене "боевые" выплаты.
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