UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

Напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло. Она призвала все стороны на Донбассе к сдержанности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Дикарло на Совбезе ООН.

"Сегодня напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального накала с 2014 года. Сплошь и рядом звучат заявления относительно потенциального военного конфликта. Что бы мы не думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация в край опасная", - сказала она.

Дикарло выразила обеспокоенность новыми сообщениями о нарушении режима прекращения огня. Она выразила опасение, что эти обстрелы могут перерасти в нечто большее.

"Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих минские договоренности, в том числе касательно статуса ОРДЛО", - добавила заместитель генсека ООН.

Напомним, с начала суток на Донбассе произошло более 40 обстрелов - снаряды прилетают с временно оккупированных Россией территорий.

Отметим, под огонь, в частности, попали детский сад в Станице Луганская, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.

Подробнее о ситуации на Донбассе - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНДонбасс