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Напруга між КНДР і Південною Кореєю: у Кім Чен Ина підготували наступний крок

Новини » Політика     20.06.2020 - 06:39
Напруга між КНДР і Південною Кореєю: у Кім Чен Ина підготували наступний крок
Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

КНДР підготувала пропагандистські листівки

Північна Корея готується розіслати пропагандистські листівки над своїм південним кордоном, засуджуючи північнокорейських перебіжчиків і Південну Корею. Це будуть відповідні заходи на поширення листівок з боку Південної Кореї, яка загострила ситуацію.

Про це пише Reuterss.

Наголошується, що "розлючені північнокорейці" по всій країні "активно просуваються вперед у підготовці до запуску широкомасштабної розсилання листівок".

"Кожну дію потрібно зустрічати з належною реакцією, і тільки коли хтось відчуває певні почуття, можна дізнатися, наскільки це образливо", - заявили засоби зв'язку Кім Чен Ина.

Раніше в КНДР заявила, що Південна Корея поширює листівки з образами на адресу Кім Чен Ина. Північнокорейські власті зажадали від Південної Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів, а сестра лідера КНДР Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї застосувати армію.

Пізніше стало відомо, що Північна Корея підірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон.

КНДР також підвела свої війська до кордону з Південною Кореєю.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Кім Чен ИнКНДРЮжная Корея
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