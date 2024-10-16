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В направлении Киева летит дрон: возможна работа ПВО

Среда 16 октября 2024 20:08
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В направлении Киева летит дрон: возможна работа ПВО Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и Киевской области сегодня, 16 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной являются беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Киевская область - угроза вражеских беспилотников", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Позже там уточнили, что в направлении Киева с севера летит вражеский беспилотник. По нему может работать противовоздушная оборона.

В то же время военные не уточняют, какие именно дроны были зафиксированы.

Примечательно, что тревога пока объявлена только в Киевской области и Киеве.

В направлении Киева летит дрон: возможна работа ПВОФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Атака "Шахедов" 15 октября

Напомним, российские оккупанты вчера, 15 октября, запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их фиксировали в ряде регионов страны.

Всего было зафиксировано 136 ударных беспилотников врага. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 68 воздушных целей.

При этом еще 64 беспилотника были локационно потеряны.

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