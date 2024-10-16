В направлении Киева летит дрон: возможна работа ПВО

В Киеве и Киевской области сегодня, 16 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной являются беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

"Киевская область - угроза вражеских беспилотников", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Позже там уточнили, что в направлении Киева с севера летит вражеский беспилотник. По нему может работать противовоздушная оборона.

В то же время военные не уточняют, какие именно дроны были зафиксированы.

Примечательно, что тревога пока объявлена только в Киевской области и Киеве.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)