Напругу в розетках збільшать: навіщо 230 вольт і чи витримає техніка

З 1 липня цього року напруга в розетці замість звичних 220 вольт має становити 230 вольт. Новий стандарт запроваджується для всіх регіонів України.

Чому Україна переходить на новий стандарт напруги та як це вплине на роботу електроприладів – у матеріалі РБК-Україна .

Яким буде новий стандарт напруги

В середині квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла постанову №550 від 15.04.2025 року, якою передбачається зміна рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача – із 220 до 230 вольт. Як повідомили РБК-Україна в НКРЕКП, така напруга має з’явитися у розетках з 1 липня цього року у всіх регіонах України без виключенням, тобто і в тих областях, де ведуться активні бойові дії.

"Згідно нового стандарту, з 1 липня напруга в мережі для кінцевого роздрібного споживача, в тому числі домогосподарств та офісних приміщень, буде 230 вольт (+/-10%)", - прокоментували РБК-Україна в прес-центрі НКРЕКП.

В регуляторі додали, що з 1 липня будуть встановлені чіткі параметри можливого відхилення номінальної напруги в розетці – 207-253 вольти.

Навіщо запроваджується новий рівень напруги

Національна комісія приняла таке рішення в рамках євроінтеграційного курсу України.

"Ми хочемо об’єднати нашу енергосистему та ринок електроенергії з європейськими. Це рішення як раз буде розширювати інтеграцію нашої енергосистеми з європейською", - повідомили в регуляторі, додавши, що в Європі застосовується стандарт напруги в розподільчій мережі для кінцевого споживача на рівні 230 вольт.

Як це вплине на побутові електроприлади

В НКРЕКП запевнили, що зміна рівня напруги не несе загрози для побутових електроприладів, адже більшість наших електроприладів – імпортовані з Європи, а європейські країни вже давно перейшли на стандарт напруги 230 вольт.

"Всі прилади, які до нас завозяться, підходять під стандарт 230 вольт. Цей стандарт допускає коливання 10 відсотків (плюс-мінус 23 вольти). В цьому діапазоні може коливатися напруга і приладам нічого не загрожує", - пояснили РБК-Україна в Нацкомісії.

Цю думку підтримує директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", експерт в енергетичній сфері та з питань ЖКГ Олександр Сергієнко.

"Сучасні прилади будуть сприймати абсолютно нормально цю напругу", - сказав він, додавши, що навіть електроприлади, які залишилися із радянських часів або були придбані в часи ранньої незалежності України мають достатній запас надійності.

Проте, проблеми можуть виникнути із не якісними приладами.

"Питання може бути, якщо прилад дійсно не якісний. Якщо, його зліпили десь в гаражному кооперативі Шанхая, а потім продали його Україні – ось тут можуть бути питання. Якщо вони зроблені на ліцензованих виробництвах, тоді проблем не буде", - сказав Олександр Сергієнко.

Він додав, що на безпеку роботи електроприладів у першу чергу впливають перепади напруги в мережі.

"Насправді, небезпека полягає не в тому, що буде 230 вольт. Якщо буде 230 вольт стабільно, тоді, я думаю, всі прилади це витримають. Небезпека виникає тоді, коли є стрибки напруги, ось, що небезпечно для приладів. Це залежить від стабільності мережі, щоб в мережі будо достатньо потужності, щоб підтримувати стабільне постачання струму для споживача", - пояснив експерт.