Напряжение в розетках увеличат: зачем 230 вольт и выдержит ли техника
С 1 июля этого года напряжение в розетке вместо привычных 220 вольт должно составлять 230 вольт. Новый стандарт вводится для всех регионов Украины.
Почему Украина переходит на новый стандарт напряжения и как это повлияет на работу электроприборов - в материале РБК-Украина.
Каким будет новый стандарт напряжения
В середине апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла постановление №550 от 15.04.2025 года, которым предусматривается изменение уровня стандартного номинального напряжения в сети конечного потребителя - с 220 до 230 вольт. Как сообщили РБК-Украина в НКРЭКУ, такое напряжение должно появиться в розетках с 1 июля этого года во всех регионах Украины без исключением, то есть и в тех областях, где ведутся активные боевые действия.
"Согласно новому стандарту, с 1 июля напряжение в сети для конечного розничного потребителя, в том числе домохозяйств и офисных помещений, будет 230 вольт (+/-10%)", - прокомментировали РБК-Украина в пресс-центре НКРЭКУ.
В регуляторе добавили, что с 1 июля будут установлены четкие параметры возможного отклонения номинального напряжения в розетке - 207-253 вольта.
Зачем вводится новый уровень напряжения
Национальная комиссия приняла такое решение в рамках евроинтеграционного курса Украины.
"Мы хотим объединить нашу энергосистему и рынок электроэнергии с европейскими. Это решение как раз будет расширять интеграцию нашей энергосистемы с европейской", - сообщили в регуляторе, добавив, что в Европе применяется стандарт напряжения в распределительной сети для конечного потребителя на уровне 230 вольт.
Как это повлияет на бытовые электроприборы
В НКРЭКУ заверили, что изменение уровня напряжения не несет угрозы для бытовых электроприборов, ведь большинство наших электроприборов - импортированы из Европы, а европейские страны уже давно перешли на стандарт напряжения 230 вольт.
"Все приборы, которые к нам завозятся, подходят под стандарт 230 вольт. Этот стандарт допускает колебания 10 процентов (плюс-минус 23 вольта). В этом диапазоне может колебаться напряжение и приборам ничего не угрожает", - пояснили РБК-Украина в Нацкомиссии.
Это мнение поддерживает директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", эксперт в энергетической сфере и по вопросам ЖКХ Александр Сергиенко.
"Современные приборы будут воспринимать абсолютно нормально это напряжение", - сказал он, добавив, что даже электроприборы, которые остались с советских времен или были приобретены во времена ранней независимости Украины имеют достаточный запас надежности.
Однако, проблемы могут возникнуть с не качественными приборами.
"Вопрос может быть, если прибор действительно не качественный. Если, его слепили где-то в гаражном кооперативе Шанхая, а потом продали его Украине - вот здесь могут быть вопросы. Если они сделаны на лицензированных производствах, тогда проблем не будет", - сказал Александр Сергиенко.
Он добавил, что на безопасность работы электроприборов в первую очередь влияют перепады напряжения в сети.
"На самом деле, опасность заключается не в том, что будет 230 вольт. Если будет 230 вольт стабильно, тогда, я думаю, все приборы это выдержат. Опасность возникает тогда, когда есть скачки напряжения, вот, что опасно для приборов. Это зависит от стабильности сети, чтобы в сети было достаточно мощности, чтобы поддерживать стабильное снабжение тока для потребителя", - пояснил эксперт.
Напомним, в мае 2024 года Кабинет министров принял постановление, которым было обязано облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений. Постановлением также определено, что приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.
В декабре 2024 года Министерство энергетики ввело разделение шести существующих очередей отключений электроэнергии на подочереди (половинки от одной очереди). Это было сделано для того, чтобы диспетчеры облэнерго имели возможность применять отключения половины или, например, 2,5 очередей.
Для подготовки материала была использованы опубликованные документы и сообщения НКРЭКУ, комментарии регулятора и комментарии директора аналитико-исследовательского центра "Институт города", эксперта в энергетической сфере и по вопросам ЖКХ Александра Сергиенко.