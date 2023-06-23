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Напруга між Косово та Сербією: Боррель закликав провести перевибори

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П'ятниця 23 червня 2023 03:57
Напруга між Косово та Сербією: Боррель закликав провести перевибори Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, 22 червня, провів екстренну зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем та прем’єр-міністром Косово Албіном Курті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Представник Європейського Союзу зазначив, що зустріч була присвячені низці важливих питань, які стосуються напруженості між Сербією та Косово.

"На сьогоднішніх зустрічах з лідерами Косово та Сербії ми зосередилися на тому, як розрядити ситуацію на місці", - написав Боррель.

За результатами переговорів, сторони зійшлися на необхідності провести перевибори на півночі Косово та звільнити 3 поліцейських, які були затримані Сербією напередодні.

Вибори в Косово

Наприкінці травня в північних муніципалітетах Косово відбулись проміжні вибори мерів. Етнічні серби, які там проживають проігнорували їх, тому явка склала всього 4%, а перемогу на них здобули етнічні албанці.

В країні спалахнули сутички між етнічними сербами та поліцією Косова, які перетворились в масові заворушення. Президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова.

Затримання поліцейських Косово у Сербії

Сербія затримала трьох косівських офіцерів, яких звинуватили в спробах незаконно проникнути на територію країни. В Косово ж заявили, що правоохоронців викрали.

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Жозеп Боррель Косово Сербия
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