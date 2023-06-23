Напряжение между Косово и Сербией: Боррель призвал провести перевыборы
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, 22 июня, провел экстренную встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Албином Курти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.
Представитель Европейского Союза отметил, что встреча была посвящена ряду важных вопросов, касающихся напряженности между Сербией и Косово.
"На сегодняшних встречах с лидерами Косово и Сербии мы сосредоточились на том, как разрядить ситуацию на месте", – написал Боррель.
По результатам переговоров, стороны сошлись на необходимости провести перевыборы на севере Косово и освободить 3 полицейских, задержанных Сербией накануне.
Выборы в Косово
В конце мая в северных муниципалитетах Косово прошли промежуточные выборы мэров. Этнические сербы, которые там проживают, проигнорировали их, поэтому явка составила всего 4%, а победу на них одержали этнические албанцы.
В стране вспыхнули столкновения между этническими сербами и полицией Косово, которые превратились в массовые беспорядки. Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.
Задержание полицейских Косово в Сербии
Сербия задержала трех косовских офицеров, обвиненных в попытках незаконно проникнуть на территорию страны. В Косово же заявили, что правоохранителей похитили.
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