Напроти Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик, - ГУР

Він зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися - навіть країни, де демократичні цінності стоять не в першому ряді.

Юсов додав, що особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. При цьому формально партнери РФ або країни, які все ще підтримують з нею якусь комунікацію заявляють, що бунт Пригожина - це внутрішня російська справа і нічого не сталося.

"Звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, яка, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконались, що це не так. Всі переконались, що і король голий і будинок картковий", - сказав представник ГУР.

Пригожин додав, що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

Переворот в Росії

Між власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вже кілька місяців триває конфлікт. На вихідних Пригожин заявив, що війська армії РФ нібито вдарили по тилу його найманців та почав похід на Москву.

Вночі 24 червня ватажок ПВК заявив, що його війська перетнули держкордони РФ та зайняли військові об'єкти в Ростові.

Проте ввечері після переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Тим часом аналітики ISW вважають, що бунт в Росії показав слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України.

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