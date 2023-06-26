Напротив Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик, - ГУР

Он отметил, что с международными преступниками мало кто хочет общаться - даже страны, где демократические ценности стоят не в первом ряду.

Юсов добавил, что особо нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в своей стране. При этом формально партнеры РФ или страны, которые все еще поддерживают с ней некую коммуникацию, заявляют, что бунт Пригожина - это внутреннее российское дело и ничего не произошло.

"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж лица, который, да, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый и дом карточный", - сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что переворот в России безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина.

Переворот в России

Между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт. На выходных Пригожин заявил, что войска армии РФ якобы ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву.

Ночью 24 июня главарь ПВК заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове.

Тем не менее, вечером после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Между тем аналитики ISW считают, что бунт в России показал слабость Кремля, и, вероятнее всего, нанесет существенный ущерб усилиям страны-агрессора в ее войне против Украины.

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