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Наприкінці літа РФ мала перевагу в артилерії навколо Вугледару 10 до 1, - NYT

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 2 жовтня, Сили оборони України офіційно підтвердили вихід з Вугледару. Перед цим, наприкінці літа, війська РФ мали перевагу в артилерії навколо міста в 10 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зокрема, командир Роман, який захищав Вугледар у складі 72-ї української бригади розповів, що коли росіяни концентрують свої зусилля на певній ділянці, вони можуть розгромити українську оборону. Він зазначив, що наприкінці літа війська РФ мали перевагу в артилерійських системам навколо Вугледару 10 до 1.

"Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми", - запитав Роман, називаючи своє ім'я за військовими правилами.

В цій же статті видання The New York Times написало, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВугледарВійна в Україні