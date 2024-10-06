В конце лета РФ имела преимущество в артиллерии вокруг Угледара 10 к 1, - NYT

В частности, командир Роман, который защищал Угледар в составе 72-й украинской бригады, рассказал, что когда россияне концентрируют свои усилия на определенном участке, они могут разгромить украинскую оборону. Он отметил, что в конце лета войска РФ имели преимущество в артиллерийских системах вокруг Угледара 10 к 1.

"Как одна наша артиллерийская система может бороться с их десятью", - спросил Роман, называя свое имя по военным правилам.