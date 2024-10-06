RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В конце лета РФ имела преимущество в артиллерии вокруг Угледара 10 к 1, - NYT

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 2 октября, Силы обороны Украины официально подтвердили выход из Угледара. Перед этим, в конце лета, войска РФ имели преимущество в артиллерии вокруг города в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В частности, командир Роман, который защищал Угледар в составе 72-й украинской бригады, рассказал, что когда россияне концентрируют свои усилия на определенном участке, они могут разгромить украинскую оборону. Он отметил, что в конце лета войска РФ имели преимущество в артиллерийских системах вокруг Угледара 10 к 1.

"Как одна наша артиллерийская система может бороться с их десятью", - спросил Роман, называя свое имя по военным правилам.

В этой же статье издание The New York Times написало, что Украина использует тактику "медленного отступления", чтобы минимизировать свои и максимизировать вражеские потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВугледарВойна в Украине