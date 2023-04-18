Направляють під Вугледар. У Маріуполі фіксують перекидання танків росіян, - радник мера
У Маріуполі росіяни переміщають свої танки у напрямку Новоазовська, який знаходиться східніше. Ймовірно, ворог хоче посилитись під Вугледаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріупола Петра Андрющенка у Telegram.
"Повертаючись до танків на вулицях Маріуполя. Фіксуємо черговий зворотний рух танків. З напрямку Мангуша через центр міста у напрямку Новоазовська. Чергове посилення на Вугледарський напрямок", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що українські захисники тримають оборону Вугледара.
Також ми писали, що, за даними Андрющенка, ще минулого тижня росіяни перекинули частину техніки з-під Вугледара у бік Донецька та Бахмута.
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