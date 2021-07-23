Направлялись из России в ЕС. На границе Украины задержали нелегалов из Афганистана

Согласно данным правоохранителей, 4 группы иностранцев прошли через территорию РФ в Украину, где организаторы нелегальной схемы обещали им перевозку в ЕС. Первую группу иностранцев СБУ задержала в одной из "перевальных" квартир в Северодонецке, остальные три группы - в приграничных районах Луганщины. Всего в ЕС пытались попасть 35 иностранцев.

"Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения", - отмечает пресс-служба СБУ.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины, организаторам нелегальной схемы транспортировки иностранцев грозит лишение свободы сроком до девяти лет.