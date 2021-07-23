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Прямували з Росії в ЄС. На кордоні України затримали нелегалів з Афганістану

Автор: Сергій Пишкін

СБУ заблокувала міжнародний канал нелегального транспортування іноземців до ЄС, серед яких більшість виявились вихідцями з Афганістану. Правоохоронці затримали декілька груп.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними правоохоронців, 4 групи іноземців пройшли через територію РФ до України, де організатори нелегальної схеми обіцяли їм перевезення до ЄС. Першу групу іноземців СБУ затримала в одній із "перевальних" квартир у Сєвєродонецьку, інші три групи - у прикордонних районах Луганщини. Загалом до ЄС намагалися потрапити 35 іноземців.

"Вирішується питання щодо примусового повернення іноземців до країни походження", - відзначає пресслужба СБУ.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, організаторам нелегальної схеми транспортування іноземців загрожує позбавлення волі строком до дев’яти років.

Фото: СБУ затримала афганців які прямували з Росії до ЄС (ssu.gov.ua)

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