Прямували з Росії в ЄС. На кордоні України затримали нелегалів з Афганістану

Згідно з даними правоохоронців, 4 групи іноземців пройшли через територію РФ до України, де організатори нелегальної схеми обіцяли їм перевезення до ЄС. Першу групу іноземців СБУ затримала в одній із "перевальних" квартир у Сєвєродонецьку, інші три групи - у прикордонних районах Луганщини. Загалом до ЄС намагалися потрапити 35 іноземців.

"Вирішується питання щодо примусового повернення іноземців до країни походження", - відзначає пресслужба СБУ.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, організаторам нелегальної схеми транспортування іноземців загрожує позбавлення волі строком до дев’яти років.