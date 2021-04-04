Направлялись в Италию: у берегов Турции спасли более сотни мигрантов

В рамках расследования, проведенного местными прокурорами, командование провинциальной жандармерии, команды береговой охраны Турции и национальная разведывательная служба инициировали совместную операцию и поймали лодку именно тогда, когда она собиралась отправиться с залива Мердивенли в районе Урлы.

Сообщается, что турецкие силы безопасности спасли на лодке 109 соискателей убежища - граждан Афганистана и Ирана, включая беременную женщину и детей.

Четырех человек арестовали по подозрению в организации незаконной перевозки.

Искателей убежища доставили в провинциальное управление по вопросам миграции после медицинских проверок и плановых процедур.

По данным источников агентства, была обнаружена неисправность двигателя лодки, что ставило под угрозу "путешествие" в случае плохих погодных условий.

Искатели приюта рассказали, что заплатили огромные деньги организаторам поездки в Европу.

Турция является ключевым транзитным пунктом для искателей убежища, которые стремятся попасть Европу, чтобы начать новую жизнь. Много кто из них бегут от войны и преследований.