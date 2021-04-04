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Направлялись в Италию: у берегов Турции спасли более сотни мигрантов

Автор: Андрей Василюк

Турция спасла по меньшей мере 109 соискателей убежища на борту неисправной лодки, которую обнаружили в заливе возле провинции Измир. Контрабандисты хотели доставить мигрантов в Италию.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

В рамках расследования, проведенного местными прокурорами, командование провинциальной жандармерии, команды береговой охраны Турции и национальная разведывательная служба инициировали совместную операцию и поймали лодку именно тогда, когда она собиралась отправиться с залива Мердивенли в районе Урлы.

Сообщается, что турецкие силы безопасности спасли на лодке 109 соискателей убежища - граждан Афганистана и Ирана, включая беременную женщину и детей.

Четырех человек арестовали по подозрению в организации незаконной перевозки.

Искателей убежища доставили в провинциальное управление по вопросам миграции после медицинских проверок и плановых процедур.

По данным источников агентства, была обнаружена неисправность двигателя лодки, что ставило под угрозу "путешествие" в случае плохих погодных условий.

Искатели приюта рассказали, что заплатили огромные деньги организаторам поездки в Европу.

Турция является ключевым транзитным пунктом для искателей убежища, которые стремятся попасть Европу, чтобы начать новую жизнь. Много кто из них бегут от войны и преследований.

Напомним, 2 апреля патрульные катера Турции преследовали греческие суда береговой охраны, которые патрулировали район, пытаясь предотвращать попадание мигрантов в Грецию. После этого между Грецией и Турцией возник конфликт.

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