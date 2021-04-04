Прямували до Італії: біля берегів Туреччини врятували понад сотню мігрантів

Туреччина врятувала щонайменше 109 шукачів притулку на борту несправного човна, який виявили в затоці біля провінції Ізмір. Контрабандисти хотіли доставити мігрантів до Італії.
Про це повідомляє агентство Анадолу.
В рамках розслідування, проведеного місцевими прокурорами, командування провінційної жандармерії, команди берегової охорони Туреччини та національна розвідувальна служба ініціювали спільну операцію та піймали човен саме тоді, коли він збирався вирушити з затоки Мердівенлі в районі Урли.
Повідомляється, що турецькі сили безпеки врятували на човні 109 шукачів притулку - громадян Афганістану та Ірану, включаючи вагітну жінку та дітей.
Чотирьох осіб було заарештовано за підозрою в організації незаконного перевезення.
Шукачів притулку було доставлено до провінційного управління з питань міграції після медичних перевірок та планових процедур.
За даними джерел агентства, була виявлена несправність двигуна човна, що ставило під загрозу "подорож" в разі поганих погодних умов.
Шукачі притулку розповіли, що заплатили величезні гроші організаторам поїздки до Європи.
Туреччина є ключовим транзитним пунктом для шукачів притулку, які прагнуть потрапити до Європи, щоб розпочати нове життя. Багато з них тікають від війни та переслідувань.
Нагадаємо, 2 квітня патрульні катери Туреччини переслідували грецькі судна берегової охорони, які патрулювали район, намагаючись запобігати потраплянню мігрантів в Грецію. Після цього між Грецією і Туреччиною виник конфлікт.