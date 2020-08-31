ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В направлении аэропорта Багдада запустили ракеты

Багдад, Понедельник 31 августа 2020 02:50
В направлении аэропорта Багдада запустили ракеты
Фото: взрыв (ejmagnier.com)
Автор: Инна Собора

Жертв нет

Две ракеты "Катюша" упали недалеко от аэропорта Багдада в воскресенье. Как заявили иракские военные, жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это третье подобное нападение на уязвимые объекты в столице Ирака на этой неделе.

В субботу под ракетный обстрел попала "зеленая зона" Багдада, в которой находятся правительственные здания и иностранные представительства, а в четверг там упали еще три ракеты. В результате этих атак также не было жертв.

Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков. Иран не стал напрямую комментировать инциденты.

Ранее сообщалось, что три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада в ночь на пятницу в направлении "зеленой зоны".

Напомним, в конце июля международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, на его территорию упали две ракеты типа "Катюша".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Багдадракета
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь