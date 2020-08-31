В направлении аэропорта Багдада запустили ракеты

Фото: взрыв (ejmagnier.com)

Жертв нет

Две ракеты "Катюша" упали недалеко от аэропорта Багдада в воскресенье. Как заявили иракские военные, жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это третье подобное нападение на уязвимые объекты в столице Ирака на этой неделе.

В субботу под ракетный обстрел попала "зеленая зона" Багдада, в которой находятся правительственные здания и иностранные представительства, а в четверг там упали еще три ракеты. В результате этих атак также не было жертв.

Вашингтон обвиняет в таких атаках поддерживаемые Ираном группы боевиков. Иран не стал напрямую комментировать инциденты.

Ранее сообщалось, что три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада в ночь на пятницу в направлении "зеленой зоны".

Напомним, в конце июля международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, на его территорию упали две ракеты типа "Катюша".