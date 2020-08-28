В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону"

Фото: взрыв в Багдаде (ejmagnier.com)

Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий

Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся в ночь на пятницу ракетному обстрелу. Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий.

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада и разорвались недалеко от части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

Жертв нет, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Ираке рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.