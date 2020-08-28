ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону"

Багдад, Пятница 28 августа 2020 03:37
В Багдаде обстреляли ракетами "зеленую зону"
Фото: взрыв в Багдаде (ejmagnier.com)
Автор: Надежда Собенко

Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий

Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся в ночь на пятницу ракетному обстрелу. Ракеты упали на открытой местности, не задев зданий.

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, три ракеты были запущены из западного пригорода Багдада и разорвались недалеко от части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США.

Жертв нет, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Ираке рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Багдад
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь