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У напрямку аеропорту Багдада запустили ракети

Багдад, Понеділок 31 серпня 2020 02:50
У напрямку аеропорту Багдада запустили ракети
Фото: вибух (ejmagnier.com)
Автор: Инна Собора

Жертв немає

Дві ракети "Катюша" впали недалеко від аеропорту Багдада в неділю. Як заявили іракські військові, жертв і постраждалих немає.

Про це пише Reuters.

Відзначається, що це третій подібний напад на вразливі об'єкти в столиці Іраку на цьому тижні.

У суботу під ракетний обстріл потрапила "зелена зона" Багдада, в якій знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва, а в четвер там впали ще три ракети. В результаті цих атак також не було жертв.

Вашингтон звинувачує в таких атаках підтримувані Іраном групи бойовиків. Іран не став прямо коментувати інциденти.

Раніше повідомлялося, що три ракети були запущені з західного передмістя Багдада в ніч на п'ятницю в напрямку "зеленої зони".

Нагадаємо, в кінці липня міжнародний аеропорт Багдада піддався ракетному обстрілу, на його територію впали дві ракети типу "Катюша".

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