"Наполи" уволил главного тренера после разгромной победы в Лиге чемпионов

"Наполи" объявил об увольнении с поста главного тренера Карло Анчелотти. Об этом итальянский клуб объявил на своей официальной странице в Twitter.

Это случилось после того, как неаполитанцы разгромили бельгийский "Генк" (4:0) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

"Наполи" решил снять с должности главного тренера первой команды Карло Анчелотти. Отношения дружбы и взаимного уважения между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в сообщении.

В чемпионат Италии клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7 место. Кандидатом на пост главного тренера команды называется бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

По информации СМИ, долго Карло без работы не останется. Интерес к нему проявляют английские "Арсенал", который две недели назад уволил Унаи Эмери, и "Эвертон".