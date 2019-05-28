Тренер "Милана" покинул команду за два года до окончания контракта

Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Легенда "россонери" отказался от выплаты оставшейся суммы

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что Гаттузо при увольнении откажется от выплаты, которая была положена ему по контракту, рассчитанного еще на два года - до 2021.

"Было нелегко решиться на уход из "Милана". Но это решение, которое я должен был принять. Момента, когда это решение созрело, не было - это сумма всех 18 месяцев работы в команде, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Это были незабываемые месяцы, которые я провел с огромной страстью. Для меня это мучительный, но взвешенный выбор.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с "Миланом" никогда не будет упираться в деньги", - сказал легенда "россонери".

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

Ранее итальянский специалист тренировал молодежную команду клуба. Также Гаттузо выступал в составе "Милана" с 1999 по 2012 год и был введен в Зал славы клуба.