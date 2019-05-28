ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тренер "Милана" покинул команду за два года до окончания контракта

Новости » Спорт    28.05.2019 - 14:21
Тренер "Милана" покинул команду за два года до окончания контракта
Фото: Дженнаро Гаттузо (acmilan.com)

Легенда "россонери" отказался от выплаты оставшейся суммы

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что Гаттузо при увольнении откажется от выплаты, которая была положена ему по контракту, рассчитанного еще на два года - до 2021.

"Было нелегко решиться на уход из "Милана". Но это решение, которое я должен был принять. Момента, когда это решение созрело, не было - это сумма всех 18 месяцев работы в команде, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Это были незабываемые месяцы, которые я провел с огромной страстью. Для меня это мучительный, но взвешенный выбор.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с "Миланом" никогда не будет упираться в деньги", - сказал легенда "россонери".

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

Ранее итальянский специалист тренировал молодежную команду клуба. Также Гаттузо выступал в составе "Милана" с 1999 по 2012 год и был введен в Зал славы клуба.

"Барселона" определилась с кандидатами на замену Вальверде "Интер" в ближайшее время сменит главного тренера
Новости Украины отставкаМилантренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь