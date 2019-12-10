"Наполи" хочет сменить тренера после матча Лиги чемпионов

Фото: Карло Анчелотти (sscnapoli.it)

Неаполитанцы в последний раз побеждали в конце октября

Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка" может стать последним для Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Несмотря та то, что "партенопейцы" близки к выходу в плей-офф, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис всерьез настроен уволить наставника на этой неделе.

Новым тренером "Наполи" станет Дженнаро Гаттузо, который уже согласовал полуторагодичный контракт с "адзурри".

Впрочем, уже в скором времени Анчелотти может вернуться к тренерской работе. В услугах итальянца серьезно заинтересован "Арсенал", уволивший две недели назад Унаи Эмери.

Выйти из группы Лиги чемпионов впервые с сезона 2017/18 "Наполи" может сегодня - для этого итальянцам необходимо дома обыграть "Генк". После 15 матчей чемпионата Италии клуб набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.