ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера

Новости » Спорт     11.12.2019 - 22:44
"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера
Фото: Дженнаро Гаттузо (twitter.com/sscnapoli)

Дженнаро Гаттузо сменил на этом посту Карло Анчелотти

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны.

Он сменил на этом посту Карло Анчелотти, об увольнении которого было объявлено после того, как команда обыграла "Генк" (4:0) в Лиге чемпионов и пробилась в 1/8 финала турнира.

Последним клубом местом работы Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона 2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Дженнаро также ранее тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ и "Пизу".

"Наполи" на данный момент, набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

"Бавария" определилась с основным претендентом на пост главного тренера Главный тренер "Арсенала" Эмери отправлен в отставку
Новости Украины назначениеНаполитренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь