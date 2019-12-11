"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера

Фото: Дженнаро Гаттузо (twitter.com/sscnapoli)

Дженнаро Гаттузо сменил на этом посту Карло Анчелотти

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны.

Он сменил на этом посту Карло Анчелотти, об увольнении которого было объявлено после того, как команда обыграла "Генк" (4:0) в Лиге чемпионов и пробилась в 1/8 финала турнира.

Последним клубом местом работы Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона 2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Дженнаро также ранее тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ и "Пизу".

"Наполи" на данный момент, набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.