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"Наполі" оголосив про призначення нового головного тренера

Новини » Спорт     11.12.2019 - 22:44
"Наполі" оголосив про призначення нового головного тренера
Фото: Дженнаро Гаттузо (twitter.com/sscnapoli)

Дженнаро Гаттузо змінив на цій посаді Карло Анчелотті

Новим головним тренером "Наполі" став Дженнаро Гаттузо. Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Умови співпраці неаполітанців з 41-річним фахівцем поки не відомі.

Він змінив на цій посаді Карло Анчелотті, про звільнення якого було оголошено після того, як команда обіграла "Генк" (4:0) в Лізі чемпіонів і пробилася в 1/8 фіналу турніру.

Останнім клубом місцем роботи Гаттузо був "Мілан", який він тренував з 2017 по 2019 рік. Після закінчення сезону 2018/19 тренер подав у відставку, оскільки клуб не пробився в Лігу чемпіонів, фінішувавши на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Дженнаро також раніше тренував "Сьон", "Палермо", ОФІ і "Пізу".

"Наполі" на даний момент, набравши 21 очко, займає сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А.

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