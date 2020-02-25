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Наполи - Барселона: где смотреть матч

Новости » Спорт     25.02.2020 - 17:15
Наполи - Барселона: где смотреть матч
Фото: тренировка "Барселоны" на "Сан-Паоло" (fcbarcelona.com)

Где и когда начнется первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

Между "Наполи" и "Барселоной" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры отдают предпочтение каталонской команде.

25 февраля 22:00
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

Во вторник, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло" (Неаполь) состоится первый матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором встретятся местный "Наполи" и каталонская "Барселона". В прямом эфире Игру покажут телеканал "Футбол 2". Время начала встречи - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на прошлой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мадридский "Атлетико" в родных стенах минимально обыграл казалось непобедимый "Ливерпуль", а в Дортмунде "Боруссия" разобралась с "Пари Сен-Жермен" благодаря дублю новичка команды Эрлингу Холанду. В следующих поединков "РБ Лейпциг" на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм", а "Аталанта" буквально разгромила "Валенсию" на домашнем стадионе.

Первую часть стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 26 февраля, завершат матчи "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия) и "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия).

Наполи - Барселона: анонс матча Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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