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Наполі - Барселона: де дивитися матч

Новини » Спорт     25.02.2020 - 17:15
Наполі - Барселона: де дивитися матч
Фото: тренування "Барселони" на "Сан-Паоло" (fcbarcelona.com)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Між "Наполі" і "Барселоною" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери віддають перевагу каталонській команді.

25 лютого 22:00
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

У вівторок, 25 лютого, на стадіоні "Сан-Паоло" (Неаполь) відбудеться перший матч 1/8 Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться місцевий "Наполі" та каталонська "Барселона". У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 2". Час початку зустрічі - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого тижня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Мадридський "Атлетико" в рідних стінах мінімально обіграв здавалось непереможний "Ліверпуль", а в Дортмунді "Боруссія" розібралася з "Парі Сен-Жермен" завдяки дублю новачка команди Ерлінгу Холанду. У наступних поєдинках "РБ Лейпциг" на виїзді мінімально обіграв "Тоттенхем", а "Аталанта" буквально розгромила "Валенсію" на домашньому стадіоні.

Першу частину стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у середу, 26 лютого, завершать матчі "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія) і "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія).

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