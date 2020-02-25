Наполи - Барселона: анонс матча

Фото: "Наполи" - "Барселона" (sscnapoli.it)

Готовимся к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов

"Наполи" на своем поле сыграет против "Барселоны" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают предпочтение каталонскому клубу. УЕФА выбрал лучшего игрока первой недели в Лиге чемпионов

25 февраля 22:00

Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

Как ни странно, но "Наполи" и "Барселона" прежде не пересекались в официальных матчах. Зато они четыре раза встречались в товарищеских поединках: три победы за "сине-гранатовыми" и один триумф у неаполитанской команды.

"Барселона" в нынешнем розыгрыше заняла первое место в группе, не уступив ни разу. "Наполи" в своем квартете тоже не проигрывал, но путевку в 1/8 финала заработал только в шестом туре. Команда заняла вторую строчку, набрав на одно очко меньше чем "Ливерпуль".

Итальянцы групповой этап прошли под руководством Карло Анчелотти, которого уволили на следующий день после разгромной победы в шестом туре. Его место на посту неаполитанской команды занял экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо. Для наставника неаполитанцев это дебют в самом престижном европейском турнире как тренера, как и для нынешнего наставника "Барселоны" Кике Сетьена, который изменил Эрнесто Вальверде на этом посту. Поэтому оба больше чем просто мотивированы.

Обе команды выиграли свои последние матчи на внутренней арене. Так, "партенопеи" добыли волевую победу на выезде над "Брешией" (2:1), а "блаугранас" не оставили шансов на своем поле "Эйбар" (5:0). Благодаря этой победе "Барса" вернула себе первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. А вот "Наполи" в своем национальном первенстве на данный момент занимает шестое место.

Неаполитанцы к одному из важнейших матчей сезона подходят без травмированого Калиду Кулибали, которого должен заменить Максимович. Зато есть кому сыграть в нападении. А вот "гранатово-синим" хватает кадровых проблем. Команде разрешили подписать нового форварда вне трансферного окна из-за травм нападающих.