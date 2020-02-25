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Наполі - Барселона: анонс матчу

Новини » Спорт     25.02.2020 - 11:55
Наполі - Барселона: анонс матчу
Фото: "Наполі" - "Барселона" (sscnapoli.it)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Наполі" на своєму полі зіграє проти "Барселони" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають перевагу каталонському клубу. УЄФА вибрав кращого гравця першого тижня в Лізі чемпіонів

25 лютого 22:00
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

Як не дивно, але "Наполі" і "Барселона" раніше не перетиналися в офіційних матчах. Проте вони чотири рази зустрічалися в товариських поєдинках: три перемоги за "синьо-гранатовими" і один тріумф у неаполітанської команди.

"Барселона" в нинішньому розіграші посіла перше місце в групі, що не поступившись жодного разу. "Наполі" у своєму квартеті теж не програвав, але путівку в 1/8 фіналу заробив тільки в шостому турі. Команда посіла другий рядок, набравши на одне очко менше ніж "Ліверпуль".

Італійці груповий етап пройшли під керівництвом Карло Анчелотті, якого звільнили наступного дня після розгромної перемоги в шостому турі. Його місце на посаді неаполітанської команди посів екстренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо. Для наставника неаполітанців це дебют в найпрестижнішому європейському турнірі як тренера, як і для нинішнього наставника "Барселони" Кіке Сетьена, який змінив Ернесто Вальверде на цій посаді. Тому обидва більше ніж просто мотивовані.

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