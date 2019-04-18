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Наполи - Арсенал: прогноз букмекеров


Специалисты считают фаворитом итальянский клуб

"Наполи" дома попытается отыграть отставание в два мяча после первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Арсенала".

Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1". 

18 апреля 22:00
Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

 

Букмекерские компании считают, что явное преимущество в этой встрече на стороне "Наполи". Так, на победу команды Анчелотти принимают ставки с коэффициентом 1,69, тогда как успех "Арсенала" - 4,70. Ничья в основное время оценивается в 4,05.

Напомним, "Арсенал" с комфортным счетом победил "Наполи" в первом поединке.

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