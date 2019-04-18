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Наполі - Арсенал: прогноз букмекерів


Фахівці вважають фаворитом італійський клуб

"Наполі" вдома спробує відіграти відставання в два м'ячі після першого чвертьфінального матчу Ліги Європи проти "Арсеналу". 

Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1". 

18 квітня 22:00
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

 

Букмекерські компанії вважають, що явна перевага в цій зустрічі на стороні "Наполі". Так, на перемогу команди Анчелотті приймають ставки з коефіцієнтом 1,69, тоді як успіх "Арсеналу" - 4,70. Нічия в основний час оцінюється в 4,05.

Нагадаємо, "Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в першому поєдинку.

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