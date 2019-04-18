Наполи - Арсенал: анонс матча

"Наполи" дома попытается отыграть отставание в два мяча после первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Арсенала". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считаю команду Карло Анчелотти фаворитом матча.

18 апреля 22:00

Неаполь, стадион "Сан-Паоло"

В Неаполе команда Карло Анчелотти попытается взять реванш у "Арсенала" за поражение в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы УЕФА в Лондоне. Уже в начале игры отличился Арон Рэмзи, а в середине первого тайма Калиду Кулибали поразил собственные ворота.

Это всего лишь четвертое противостояние коллективов. Примечательно, что все предыдущие закончились со счетом 2:0: дважды выигрывал "Арсенал" и лишь раз сильнее был неаполитанский клуб.

Но как отметил главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, матч в Турине доказывает, что прогнозы в еврокубках дело неблагодарное. Ведь стоит допустить маленькую осечку, и ты за бортом.