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Наплыв отдыхающих: в Австрии закрывают горнолыжные курорты

Автор: Анастасия Рокитна

В Австрии некоторые горнолыжные курорты прекращают работу. Причиной тому является большой наплыв отдыхающих.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия. Также закрыты трассы на курорте Земмеринг в Нижней Австрии, который расположенный примерно в ста километрах от Вены.

Большое количество людей и невозможность соблюдения соцдистанции наблюдаются на курортах Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг в Верхней Австрии.

В связи с этим местные власти и администрация курортов начали вводить ограничения на посещение.

Напомним, австрийская власть запретила празднование Нового года в рамках усиления коронавирусных правил.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что в стране с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года будет действовать третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.

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