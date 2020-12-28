Наплыв отдыхающих: в Австрии закрывают горнолыжные курорты

В Австрии некоторые горнолыжные курорты прекращают работу. Причиной тому является большой наплыв отдыхающих.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, закрыли долину Боденталь в австрийской федеральной земле Каринтия. Также закрыты трассы на курорте Земмеринг в Нижней Австрии, который расположенный примерно в ста километрах от Вены.

Большое количество людей и невозможность соблюдения соцдистанции наблюдаются на курортах Хинтерстодер, Вурцеральм и Касберг в Верхней Австрии.

В связи с этим местные власти и администрация курортов начали вводить ограничения на посещение.

Напомним, австрийская власть запретила празднование Нового года в рамках усиления коронавирусных правил.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что в стране с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года будет действовать третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни.