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В Австрии вводят жесткий локдаун с 26 декабря

Вена, Пятница 18 декабря 2020 19:47
В Австрии вводят жесткий локдаун с 26 декабря
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/vipevents)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни. Он будет действовать с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

Об этом сообщает Heute.

С 26 декабря в Австрии будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг.

После каникул школьники продолжат обучение дистанционно.

Также будет введено ограничение на выход населения из дома в течение всего дня за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

При этом 16-17 января в Австрии намерены провести массовое тестирования для населения. В случае, если результат тестирования будет положительным, человек останется на самоизоляции еще на неделю.

Напомним, в начале декабря в Австрии заявили о постепенном снятии ограничений. При этом канцлер страны Себастьян Курц заявил, что к нормальной жизни получится вернуться не раньше чем через полгода.

Кроме того, ранее Австрия начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Добавим, что Австрия планирует начать процесс вакцинации в начале января. Подготовка стратегии и логистики вакцинации уже завершены.

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