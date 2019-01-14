НАПК приглашает 10 человек для дачи объяснений коррупционной деятельности

Признаки нарушений были выявлены во время проверок по соблюдению антикоррупционного законодательства
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в установленном порядке зпригласило 10 человек прибыть в Национальное агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Находясь в статусе лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", лица, нарушившие требования настоящего закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, уведомления о существенных изменениях в имущественном положении и представление ежегодной декларации.
Так, в НАПК приглашают:
"Признаки соответствующих нарушений были выявлены во время осуществления Национальным агентством проверок в государственных органах по соблюдению требований Закона, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.
Напомним, НАПК внесло предписания заместителю председателя Гослесагентства Владимиру Бондарю и председателю Винницкого областного совета Анатолию Олейнику.
Кроме того, НАПК пригласило народных депутатов Герогия Логвинського и Сергея Дунаева и еще 5 местных депутатов и должностных лиц прибыть для дачи объяснений.