НАПК приглашает 10 человек для дачи объяснений коррупционной деятельности

Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Признаки нарушений были выявлены во время проверок по соблюдению антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в установленном порядке зпригласило 10 человек прибыть в Национальное агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Находясь в статусе лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", лица, нарушившие требования настоящего закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, уведомления о существенных изменениях в имущественном положении и представление ежегодной декларации.

Так, в НАПК приглашают:

Билозир Ларису Николаевну, депутата Винницкого областного совета;

Сокур Ирину Владимировну, главного врача комунальноно заведения "Херсонский областной онкологический диспансер";

Ловцова Олега Валентиновича, заместителя начальника ВКПМС ОУ ГУ ГФС в Винницкой области;

Буковского Романа Владимировича, депутата Киевского областного совета;

Халимова Тимура Хакимовича, бывшего заместителя начальника отдела - начальника 4 сектора отдела управления службой штаба Восточного регионального управления ГПСУ, по основаниям непредставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии;

Власенко Дениса Александровича, судью Днепропетровского окружного административного судут по основаниям несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 год

Конобаса Максима Петровича, депутата Киевского городского совета;

Юрченко Владимира Владимировича, прокурора Волновахской местной прокуратуры;

Жмуренко Надежду Владимировну, директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета";

Лысенко Александра Николаевича, Сумского городского председателя по основаниям нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Признаки соответствующих нарушений были выявлены во время осуществления Национальным агентством проверок в государственных органах по соблюдению требований Закона, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК внесло предписания заместителю председателя Гослесагентства Владимиру Бондарю и председателю Винницкого областного совета Анатолию Олейнику.

Кроме того, НАПК пригласило народных депутатов Герогия Логвинського и Сергея Дунаева и еще 5 местных депутатов и должностных лиц прибыть для дачи объяснений.