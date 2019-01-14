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НАПК приглашает 10 человек для дачи объяснений коррупционной деятельности

Новости » Политика    14.01.2019 - 15:59
НАПК приглашает 10 человек для дачи объяснений коррупционной деятельности
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Признаки нарушений были выявлены во время проверок по соблюдению антикоррупционного законодательства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в установленном порядке зпригласило 10 человек прибыть в Национальное агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Находясь в статусе лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", лица, нарушившие требования настоящего закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, уведомления о существенных изменениях в имущественном положении и представление ежегодной декларации.

Так, в НАПК приглашают:

  • Билозир Ларису Николаевну, депутата Винницкого областного совета;
  • Сокур Ирину Владимировну, главного врача комунальноно заведения "Херсонский областной онкологический диспансер";
  • Ловцова Олега Валентиновича, заместителя начальника ВКПМС ОУ ГУ ГФС в Винницкой области;
  • Буковского Романа Владимировича, депутата Киевского областного совета;
  • Халимова Тимура Хакимовича, бывшего заместителя начальника отдела - начальника 4 сектора отдела управления службой штаба Восточного регионального управления ГПСУ, по основаниям непредставления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии;
  • Власенко Дениса Александровича, судью Днепропетровского окружного административного судут по основаниям несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 год
  • Конобаса Максима Петровича, депутата Киевского городского совета;
  • Юрченко Владимира Владимировича, прокурора Волновахской местной прокуратуры;
  • Жмуренко Надежду Владимировну, директора обособленного подразделения "Старобельский техникум Луганского национального аграрного университета";
  • Лысенко Александра Николаевича, Сумского городского председателя по основаниям нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

"Признаки соответствующих нарушений были выявлены во время осуществления Национальным агентством проверок в государственных органах по соблюдению требований Закона, а также по результатам проверки информации, которая содержалась в сообщениях обличителей о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК внесло предписания заместителю председателя Гослесагентства Владимиру Бондарю и председателю Винницкого областного совета Анатолию Олейнику.

Кроме того, НАПК пригласило народных депутатов Герогия Логвинського и Сергея Дунаева и еще 5 местных депутатов и должностных лиц прибыть для дачи объяснений.

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