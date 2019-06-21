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НАПК выявило нарушения в декларациях Шуфрича

Новости » Политика    21.06.2019 - 13:51
НАПК выявило нарушения в декларациях Шуфрича
Фото: Нестор Шуфрич (из отрытых источников)

НАПК НАБУ сообщило о возбуждении

Народный депутат Нестор Шуфрич не внес в декларации за 2016 и 2017 годы информацию на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщается, в декларации за 2016 год Шуфрич не внес стоимость 6 квартир, 3 жилых домов и двух земельных участков. Также нардеп не внес в декларацию сведения о еще одном земельном участке. В общем, в 2016 году Шуфрич не задекларировал более 14 млн грн.

Кроме того, в 2017 году депутат уже указал информацию о недвижимости, но не внес информацию о стоимости двух арендованных автомобилей на сумму более 13 млн гривен.

Отмечается, что выводы о выявленных в декларациях Шуфрича правонарушениях НАПК передало Национального антикоррупционного бюро.

"Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее НАПК обратилось к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата Федора Негоя за выявленные факты совместительства.

Как писало РБК-Украина, по результатам полных проверок деклараций, проведенных НАЗК в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен.

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