НАПК выявило нарушения в декларации и.о. главы "Укравтодора"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд админпротоколы в отношении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Нацагентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен.

Кроме того, НАПК установило недостоверность сведений на общую сумму 225,1 тыс. гривен в декларации за 2017 год, представленной главой Фастовского районного совета. Сообщается, что Геннадий Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит его отчиму, земельный участок, который арендует отчим, а также не указал некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

Как сообщили в НАПК, ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов, предусмотренная частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.