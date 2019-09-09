НАЗК виявило порушення в декларації в. о. голови "Укравтодору"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротоколи стосовно в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за декларування недостовірних відомостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що за результатами повної перевірки декларації в. о. голови "Укравтодору" за 2017 рік Нацагентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. У декларації чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 189,2 тис. гривень.

Крім того, НАЗК встановило недостовірність відомостей на загальну суму 225,1 тис. гривень в декларації за 2017 рік, представленою головою Фастівської районної ради. Повідомляється, що Геннадій Сиваненко не вказав відомості про автомобіль, який належить його вітчиму, земельну ділянку, яку орендує вітчим, а також не вказав деякі відомості про одержані членами сім'ї доходи.

Як повідомили в НАЗК, відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів, передбачена частиною четвертою статті 172-6 Купап.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.