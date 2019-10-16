НАПК выявило нарушение в декларации первого зама главы Минкульт

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Светлана Фоменко не задекларировала более 1,4 млн гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко на сумму более 1,4 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Фоменко указала недостоверные сведения в декларации 2015 года.

"Светлана Фоменко указала недостоверные сведения о полученном мужем доход в виде заработной платы. Кроме того, не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих мужу на праве собственности, а также полученный им доход от предоставления имущества в аренду. В общем выявлено нарушений на сумму более 1,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в НАПК выявили нарушения в декларации одного из руководителей "Укрэнерго " Марины Безруковой, которая указала недостоверные сведения в декларациях 2016 и 2017 годов на общую сумму более 3,2 млн грн и 2,8 млн грн соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК передало в суд административный протокол в отношении экс-народного депутата 8-го созыва Юрия Соловья. Он в декларации 2017 года указал недостоверные сведения на общую сумму в 230 тыс. грн.

Также РБК-Украина писало, что НАПК утвердило результаты полных проверок 46 деклараций. Среди них - 14 деклараций народных депутатов.