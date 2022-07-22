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НАПК выявило 1500 вероятных предателей Украины: данные передали в СБУ

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Пятница 22 июля 2022 05:10
НАПК выявило 1500 вероятных предателей Украины: данные передали в СБУ Фото: НАПК выявило 1500 вероятных предателей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

НАПК передало в СБУ базу данных, в которой 1500 вероятных предателей Украины. Среди них 215 депутатов местных советов и должностных лиц органов самоуправления, которые могут быть коллаборантами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, в базу попали НАПК:

  • 22 главы местных советов и администраций;
  • 32 государственные служащие разных уровней;
  • 334 правоохранители;
  • 70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
  • 344 частных лица.

Более того, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности.

Чиновники-предатели работали в Харьковской и Херсонской областях и помогали врагу, в частности передавая информацию о местных активистов и участников АТО.

Напомним, СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.

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