НАЗК виявило 1500 ймовірних зрадників України: дані передали до СБУ
НАЗК передало до СБУ базу даних, в якій 1500 ймовірних зрадників України. Серед них 215 депутатів місцевих рад і посадовців органів самоврядування, які можуть бути колаборантами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.
Окрім депутатів і посадовців органів місцевого самоврядування, до бази НАЗК потрапили:
- 22 очільники місцевих рад і адміністрацій;
- 32 державні службовці різних рівнів;
- 334 правоохоронці;
- 70 керівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій;
- 344 приватні особи.
Ба більше, Нацагентство з питань запобігання корупції ініціювало притягнення двох осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності.
Посадовці-зрадники працювали у Харківській і Херсонській областях та допомагали ворогу, зокрема передаючи інформацію про місцевих активістів й учасників АТО.
Нагадаємо, СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму в Херсонську область.
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