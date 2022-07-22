НАЗК виявило 1500 ймовірних зрадників України: дані передали до СБУ

НАЗК передало до СБУ базу даних, в якій 1500 ймовірних зрадників України. Серед них 215 депутатів місцевих рад і посадовців органів самоврядування, які можуть бути колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.

Окрім депутатів і посадовців органів місцевого самоврядування, до бази НАЗК потрапили:

22 очільники місцевих рад і адміністрацій;

32 державні службовці різних рівнів;

334 правоохоронці;

70 керівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій;

344 приватні особи.

Ба більше, Нацагентство з питань запобігання корупції ініціювало притягнення двох осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності.

Посадовці-зрадники працювали у Харківській і Херсонській областях та допомагали ворогу, зокрема передаючи інформацію про місцевих активістів й учасників АТО.