НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции чиновника из РФ
НАПК впервые исключило из списка кандидатов на санкции бывшего чиновника из РФ, который уволился и признал войну в Украине, осудив действия Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.
"НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции. Лицо обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время в списке 16 тысяч кандидатов,
Имя исключенного из списка кандидатов на санкции бывшего члена правления российской компании не называется. Известно только, что компания, в которой он работал, входит в ТОП-10 самых больших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм.
По данным НАПК, часть определенных кандидатов уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании "Ростех":
- член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов;
- заместитель гендиректора Максим Выборных;
- директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова.
Все они уже попали в санкции США.
"Если бы они заранее уволились со своих должностей, у них был бы шанс избежать санкций и ареста активов", - подчеркивают в НАПК.
Как сообщалось, Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.
Также Великобритания вводит новые санкции против Беларуси из-за поддержки режима Александра Лукашенко военного вторжения России в Украину.
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