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НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції посадовця з РФ

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 18:23
НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції посадовця з РФ НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції чиновника з РФ (фото: flickr.com)
Автор: Наталія Гурковська

НАЗК вперше виключило зі списку кандидатів на санкції колишнього посадовця з РФ, що звільнився та визнав війну в Україні, засудивши дії Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАЗК.

"НАЗК уперше виключило особу зі списку кандидатів на санкції. Особа звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ", - йдеться в повідомленні.

Наразі у списку 16 тисяч кандидатів.

Ім'я виключеного зі списку кандидатів на санкції колишнього члена правління російської компанії не називається. Відомо лише, що компанія, в якій він працював, входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків у російський бюджет, чим фактично фінансує тероризм.

За даними НАЗК, частина визначених кандидатів уже опинилась під міжнародними санкціями. Серед них низка керівників державної компанії "Ростех":

  • член правління та заступник гендиректора Ігор Зав’ялов;
  • заступник гендиректора Максим Виборних;
  • директор із внутрішнього аудиту Наталія Смирнова.

Усі вони вже потрапили до санкцій США.

"Якби вони заздалегідь звільнилися зі своїх посад, вони мали б шанс уникнути санкцій та арешту активів", - підкреслюють в НАЗК.

Як повідомлялося, Європейський союз хоче погодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Також Велика Британія вводить нові санкції проти Білорусі через підтримку режиму Олександра Лукашенка військового вторгнення Росії в Україну.

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