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НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос"

Автор: Наталия Гурковская

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - заявили в "Голосе".

В пресс-службе также подчеркнули, что еще с начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило "Голос" государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств.

"Мы подозревали, что одну из ключевых антикоррупционных институций используют для давления на оппозицию. И доказали в суде, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", - добавили в "Голосе".

В партии также убеждены, что давление власти на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов, является верхом цинизма.

"Так же как и использование властями некоторых бывших партийцев, променявших принципы перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду", - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее "Голос" обвинил власть в блокировании командировки делегации членов фракции в США.

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Кира Рудик