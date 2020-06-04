НАПК возьмется за Баканова из-за скрытой испанской фирмы

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Недавно СМИ узнали, что Баканов является директором испанской фирмы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит в рамках мониторинга нарушение председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановим запрета совмещать должности. Недавно СМИ узнали, что Баканов является директором испанской фирмы.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на ответ Нацагентства.

В НАЗК отметили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановим и предоставят соответствующую оценку относительно соблюдения им требований закона.

Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват Баканов.

Отметим, что в соответствии с антикоррупционным законодательством Украины, государственные служащие не могут входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, что имеет целью получение прибыли".

Напомним, 30 мая в открытом доступе появилась декларация о доходах за 2019 год главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в которой не указывается ни один вид совмещенной деятельности.

При этом, согласно недавнему расследованию журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях", он с 2015 года является руководителем компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Испании.

Ранее декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. Однако в 2019 парламент принял, а президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет рассекретить декларации работников СБУ.

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Автор: Надежда Собенко