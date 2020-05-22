Глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской коммерческой компании, - "Схемы"

Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Антикоррупционное законодательство запрещает председателю СБУ заниматься коммерческой деятельности

У председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили еще одну руководящую должность. Речь идет об испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая занимается коммерцией.

Как передает РБК-Украина, соответствующее расследование провели журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях", обнародовав на сайте "Радио Свобода".

В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может. Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность "administrador único", что означает "единоличный администратор". Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.

Она зарегистрирована в провинции Жирона. Уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.

Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро - в зависимости от размера уставного капитала.

"Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95", где работал Владимир Зеленский до президентства", - уточняется в сюжете.

Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Как указано в 25 статье ЗУ "О предотвращении коррупции", он запрещает государственным служащим входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".

Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.

"На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом "будут разбираться", - резюмировали в сюжете "Схемы".

Напомним, в рядах СБУ было обнаружено более полутора тысяч предателей с 2014 года. Более 1600 сотрудников службы причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. СБУ вела расследование в отношении 26 бывших сотрудников.

Автор: Виталия Мазур