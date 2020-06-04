НАЗК візьметься за Баканова через приховану іспанську фірму

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Недавно ЗМІ дізналися, що Баканов є директором іспанської фірми

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить в рамках моніторингу порушення головою Служби безпеки України (СБУ) Іваном Бакановим заборони суміщати посади. Нещодавно ЗМІ дізналися, що Баканов є директором іспанської фірми.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) з посиланням на відповідь Нацагентства.

У НАЗК наголосили, що проведуть моніторинг ситуації з Бакановим та нададуть відповідну оцінку щодо дотримання ним вимог закону.

Якщо порушення підтвердиться, НАЗК має скласти і направити до суду протокол, який вирішуватиме, чи винуватий Баканов.

Зазначимо, що згідно з антикорупційним законодавством України, державні службовці не можуть "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

Нагадаємо, 30 травня у відкритому доступі з'явилася декларація про доходи за 2019 рік глави Служби безпеки України Івана Баканова, в якій не вказується жодного виду суміжної діяльності.

При цьому, згідно з недавнім розслідування журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях", він з 2015 року є керівником компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії.

Раніше декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. Проте в 2019 парламент прийняв, а президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє розсекретити декларації працівників СБУ.

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Автор: Надія Собенко