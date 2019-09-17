НАПК внесло предписания руководителям Нацкомфинуслуг и Госрезерва

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписания главам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Игорю Пашку и Государственного агенства резерва Павлу Котову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, на заседании НАПК, которое состоялось 13 сентября, было принято решение о внесении двух предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

"По результатам плановых проверок предписания внесены главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Игорю Пашку и и.о. главы Государственного агентства резерва Украины Павлу Котову", - говорится в сообщении.

В частности, в Нацкомфинуслуг НАПК установило нарушения в части осуществления контроля за представлением чиновниками деклараций, организации проведения специальных проверок.

В Госрезерве, по данным НАПК, не осуществили проверку факта представления деклараций 17 должностными лицами и не уведомили Национальное агентство о 21 случае непредоставления и/или несвоевременного представления деклараций. Также нарушения законодательства установлены в части организации проведения специальных проверок.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции требует устранить нарушения требований законодательства, а также инициировать проведение служебных расследований с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований законодательства. По результатам - принять меры в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.